Hande Erçel’den ayrılan Murat Dalkılıç'ın Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Murat Dalkılıç, şunları söyledi:

Bir salın beni ya! Yaptığım işten soğuttunuz artık beni yıllardır. Avukatım hakkımda doğrusu ispatlanmayan her haberle, her bir Instagram, Twitter sayfasıyla yakından ilgileniyor. Bilginize!