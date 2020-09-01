HaberlerGaleriHande Erçel’den ayrılan Murat Dalkılıç'ın Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi
Hande Erçel’den ayrılan Murat Dalkılıç'ın Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi
Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ile 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Murat Dalkılıç'ın voleybolcu Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dalkılıç çıkan haberlere isyan etti.
Giriş Tarihi: 01.09.2020 14:40Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 14:42