01 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hande Erçel’den ayrılan Murat Dalkılıç'ın Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Hande Erçel’den ayrılan Murat Dalkılıç'ın Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ile 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Murat Dalkılıç'ın voleybolcu Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dalkılıç çıkan haberlere isyan etti.

Giriş Tarihi: 01.09.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 14:42
  • 1
  • 6
Hande Erçel’den ayrılan Murat Dalkılıç'ın Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın voleybolcu Derya Çayırgan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Hande Erçel’den ayrılan Murat Dalkılıç'ın Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

37 yaşındaki Dalkılıç, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

  • 3
  • 6
Hande Erçel’den ayrılan Murat Dalkılıç'ın Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Murat Dalkılıç, şunları söyledi:

Bir salın beni ya! Yaptığım işten soğuttunuz artık beni yıllardır. Avukatım hakkımda doğrusu ispatlanmayan her haberle, her bir Instagram, Twitter sayfasıyla yakından ilgileniyor. Bilginize!

  • 4
  • 6
Hande Erçel’den ayrılan Murat Dalkılıç'ın Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Popçu Murat Dalkılıç, oyuncu Merve Boluğur ile 2 yıl süren evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.

  • 5
  • 6
Hande Erçel’den ayrılan Murat Dalkılıç'ın Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Dalkılıç, boşanmasının ardından kısa bir süre sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikili, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.