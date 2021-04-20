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Haberler Galeri Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden ilk fotoğraf geldi! Pozu olay oldu

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden ilk fotoğraf geldi! Pozu olay oldu

Her fırsatta aşk yaşadıkları haberlerini yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Maldivler'de aldı. Baş başa tatil yapan ikilini ortaya çıkan fotoğrafları aşkın ispatı olarak gösterildi. Çıkan aşk haberlerine herhangi bir yalanlama gelmezken Hande Erçel'in yaptığı son paylaşım olay oldu.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 09:56
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden ilk fotoğraf geldi! Pozu olay oldu

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in baş başa Maldivler tatili magazin gündemine bomba gibi düştü. Dün hayranları tarafından görüntülenen ikilinin fotoğrafları aşkın ispatı olarak gösterildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden ilk fotoğraf geldi! Pozu olay oldu

Yer aldıkları diziye başladıkları ilk günden beri birbirlerine yakıştırılan ama her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin dizi bitince soluğu Maldivler'de aldı.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden ilk fotoğraf geldi! Pozu olay oldu

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen spora bile birlikte giden Hande Erçel ile kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde aşk sorularına verdikleri "Aşk olursa haberiniz olur" yanıtlarıyla kafaları karıştırmışlardı.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden ilk fotoğraf geldi! Pozu olay oldu

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in şu sıralar Maldivler'de romantik bir tatil yapıyor. Bir sosyal medya kullanıcısının görüntülediği ikilinin Maldivler'de baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden ilk fotoğraf geldi! Pozu olay oldu

Kerem Bürsin'in son paylaşımı da iddiaları destekleyen türden olmuştu.