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Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden ilk fotoğraf geldi! Pozu olay oldu
Her fırsatta aşk yaşadıkları haberlerini yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Maldivler'de aldı. Baş başa tatil yapan ikilini ortaya çıkan fotoğrafları aşkın ispatı olarak gösterildi. Çıkan aşk haberlerine herhangi bir yalanlama gelmezken Hande Erçel'in yaptığı son paylaşım olay oldu.
Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 09:56
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