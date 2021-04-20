Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatilinden ilk fotoğraf geldi! Pozu olay oldu

Her fırsatta aşk yaşadıkları haberlerini yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Maldivler'de aldı. Baş başa tatil yapan ikilini ortaya çıkan fotoğrafları aşkın ispatı olarak gösterildi. Çıkan aşk haberlerine herhangi bir yalanlama gelmezken Hande Erçel'in yaptığı son paylaşım olay oldu.