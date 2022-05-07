Hande Erçel reklam teklini kabul etti! Kaan Yıldırım’la yeni tatil rotası belli oldu

Kerem Bürsin'le Maldivler'de yaptığı tatili Instagram paylaşımı karşılığında bedavaya getiren Hande Erçel'in yeni tatil rotası belli oldu. Bir süredir Kaan Yıldırım'la birliktelik yaşayan güzel oyuncu, Mikanos'taki geceliği 15 bin TL olan bir otelden gelen 'reklam tatili' teklifini kabul etti. Erçel Komşu'ya aşkı Kaan Yıldırım ile gidecek.