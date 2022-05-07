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Haberler Galeri Hande Erçel reklam teklini kabul etti! Kaan Yıldırım’la yeni tatil rotası belli oldu

Hande Erçel reklam teklini kabul etti! Kaan Yıldırım’la yeni tatil rotası belli oldu

Kerem Bürsin'le Maldivler'de yaptığı tatili Instagram paylaşımı karşılığında bedavaya getiren Hande Erçel'in yeni tatil rotası belli oldu. Bir süredir Kaan Yıldırım'la birliktelik yaşayan güzel oyuncu, Mikanos'taki geceliği 15 bin TL olan bir otelden gelen 'reklam tatili' teklifini kabul etti. Erçel Komşu'ya aşkı Kaan Yıldırım ile gidecek.

Giriş Tarihi: 07.05.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 09:22
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Hande Erçel reklam teklini kabul etti! Kaan Yıldırım’la yeni tatil rotası belli oldu

Kerem Bürsin'le ayrılmasından kısa süre sonra Kaan Yıldırım'la birliktelik yaşamaya başlayan Hande Erçel, önceki gün Etiler'de görüntülenmişti.

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Hande Erçel reklam teklini kabul etti! Kaan Yıldırım’la yeni tatil rotası belli oldu

Son derece keyifli olan Hande Erçel aşk hayatıyla ilgili de ilk konuşmuş, Kaan Yıldırım'la birlikteliği sorulunca "Ben çok iyiyim, her şey yolunda gidiyor. Çok güzel" demişti.

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Hande Erçel reklam teklini kabul etti! Kaan Yıldırım’la yeni tatil rotası belli oldu

Instagram'daki 27.6 milyon takipçisiyle ünlüler arasında ilk sırada bulunan Hande Erçel'in şöhreti, bu sayede sınırları aştı.

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Hande Erçel reklam teklini kabul etti! Kaan Yıldırım’la yeni tatil rotası belli oldu

Rol aldığı dizileri de yurt dışında ilgiyle izlenen güzel oyuncu, sadece Türkiye'den değil yurt dışındaki birçok otelden de 'sponsorlu tatil' teklifleri alıyor.

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Hande Erçel reklam teklini kabul etti! Kaan Yıldırım’la yeni tatil rotası belli oldu

Eski aşkı Kerem Bürsin'le birlikte olduğu dönemde Maldivler'deki bir otelde Instagram'da reklam yapma karşılığında ücretsiz konaklayan Hande Erçel, bu yaz yapacağı Yunanistan tatilini de bedavaya getirecek.