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Hande Erçel paylaşımıyla sevenlerini korkuttu! Son hali şoke etti

Son yılların tartışmasız en çok konuşulan ismi olan Hande Erçel, yer aldığı dizi ile de dikkatleri çekti. Son dizisinde rol arkadaşı Kerem Bürsin'le yakaladıkları uyumla adından söz ettiren Erçel, oyunculuğa başladığı yıllarda balık etli olan son dönemde hızla kilo vermeye başladı. Yaptırdığı estetiklerle de bambaşka bir görünüme bürünen Hande Erçel adeta bir deri bir kemik kaldı. Erçel, son yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Giriş Tarihi: 22.09.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 14:01
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Hande Erçel paylaşımıyla sevenlerini korkuttu! Son hali şoke etti

Son yılların parlayan yıldızı olan Hande Erçel, geçirdiği değişimle de adından söz ettirdi.

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Hande Erçel paylaşımıyla sevenlerini korkuttu! Son hali şoke etti

Kariyerine başladığında balık etli olan ve son dönemde hızla kilo veren Hande Erçel adeta bir deri bir kemik kaldı.

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Hande Erçel paylaşımıyla sevenlerini korkuttu! Son hali şoke etti

Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu.

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Hande Erçel paylaşımıyla sevenlerini korkuttu! Son hali şoke etti

Hande Erçel'in aşırı zayıf haline yorum yağdı.

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Hande Erçel paylaşımıyla sevenlerini korkuttu! Son hali şoke etti

Hande Erçel'in eski halini bilen hayranları "Sana ne oldu?" demeden edemedi...