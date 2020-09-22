Hande Erçel paylaşımıyla sevenlerini korkuttu! Son hali şoke etti

Son yılların tartışmasız en çok konuşulan ismi olan Hande Erçel, yer aldığı dizi ile de dikkatleri çekti. Son dizisinde rol arkadaşı Kerem Bürsin'le yakaladıkları uyumla adından söz ettiren Erçel, oyunculuğa başladığı yıllarda balık etli olan son dönemde hızla kilo vermeye başladı. Yaptırdığı estetiklerle de bambaşka bir görünüme bürünen Hande Erçel adeta bir deri bir kemik kaldı. Erçel, son yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.