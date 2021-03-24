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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Hande Erçel Murat Akdoğan aşkına baba engeli
Uzun süredir Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak çiftin aşkının kısa sürdüğü ortaya çıktı. Akdoğan ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Erçel ile Murat Akdoğan aşkına ünlü baba Dr. Murat Akdoğan'dan veto geldi.
Giriş Tarihi: 24.03.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 13:23
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel'in uzun süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ancak güzel oyuncunun genç iş adamı Murat Akdoğan ile gizli saklı aşk yaşadığı ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak, Hande Erçel'in adı da ünlüler dünyasının istenmeyen gelinleri listesine yazıldı. Hürriyet'in haberine göre; Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkına ünlü baba Dr. Murat Akdoğan'dan veto geldi.
Babasını dinleyen Murat Akdoğan'ın Hande Erçel'den ayrıldığı konuşuluyor. İşte Hande Erçel'in hüsranla sonuçlandığı iddia edilen aşk haberinin ayrıntıları...
Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Murat Akdoğan, birbirlerinden çok hoşlanmış kısa süre sonra da sevgili olmuşlardı.
Murat Akdoğan'ın aynı adı taşıyan babası Dr. Murat Akdoğan ortaya düşen haberlerden hiç ama hiç mutlu olmamış.