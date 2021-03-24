Hande Erçel Murat Akdoğan aşkına baba engeli

Ancak, Hande Erçel'in adı da ünlüler dünyasının istenmeyen gelinleri listesine yazıldı. Hürriyet'in haberine göre; Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkına ünlü baba Dr. Murat Akdoğan'dan veto geldi.

