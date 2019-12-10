Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi

Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Azize dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel, dizinin gününün değişmesiyle gündeme geldi. Artık cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkacak olan Azize dizisinin yıldızı Hande Erçel, özel hayatıyla merak konusu oldu. Makyajsız fotoğraflarıyla ilgi odağı olan Hande Erçel, sosyal medyada gündeme oturdu.