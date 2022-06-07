Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkında bomba ihanet iddiası! Aile dostum dediği oyuncu ile…

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddiası magazin gündemine oturdu. Erçel'in Yıldırım'la ilgili sorulara verdiği tepki dedikodu kazanını kaynatırken yeni iddia herkesi şoke etti. Yıldırım'ın daha önce de adının anıldığı ve 'aile dostum' dediği oyuncu ile aynı yerden fotoğraf paylaşması ihanet söylentilerini gündeme getirdi. İşte detaylar...