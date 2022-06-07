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Haberler Galeri Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkında bomba ihanet iddiası! Aile dostum dediği oyuncu ile…

Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkında bomba ihanet iddiası! Aile dostum dediği oyuncu ile…

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddiası magazin gündemine oturdu. Erçel'in Yıldırım'la ilgili sorulara verdiği tepki dedikodu kazanını kaynatırken yeni iddia herkesi şoke etti. Yıldırım'ın daha önce de adının anıldığı ve 'aile dostum' dediği oyuncu ile aynı yerden fotoğraf paylaşması ihanet söylentilerini gündeme getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.06.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 09:28
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Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkında şok ihanet iddiası! Aile dostum dediği oyuncu ile…

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te beraber tatil yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, dün yine gündemdeydi.

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Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkında şok ihanet iddiası! Aile dostum dediği oyuncu ile…

Önce Erçel'in gazetecilerin Yıldırım'la ilgili sorduğu sorulara son iki seferdir tek kelime etmemesi, dedikodu kazanını kaynattı.

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Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkında şok ihanet iddiası! Aile dostum dediği oyuncu ile…

Önceki gün ise yakışıklı oyuncunun yaptığı paylaşımlar, dedikoduları iyice alevlendirdi.

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Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkında şok ihanet iddiası! Aile dostum dediği oyuncu ile…

Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande'yle ayrıldı" senaryoları yazılmaya başlandı.

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Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkında şok ihanet iddiası! Aile dostum dediği oyuncu ile…

FARKLI İDDİALAR VAR

Açıkgöz ile aile dostu olduğu konuşulan yakışıklı oyuncuyla ilgili eski defterler de açıldı.