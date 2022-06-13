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Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı kısa sürdü! Ayrılık sonrası fena yakalandı

Hande Erçel Kerem Bürsin'le ayrılığının hemen ardından Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmış, ikili ilk kez Londra'da el ele görüntülenmişti. Tatil dönüşü aşklarını ilan eden Erçel ve Yıldırım'ın aşkı kısa sürdü. Kaan Yıldırım, bu sefer de Bodrum'daki bir mekanda başka bir isimle samimi halde görüntülendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 10:06
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Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı kısa sürdü! Ayrılık sonrası fena yakalandı

Hande Erçel, oyuncu Kerem Bürsin ile uzun süren ilişkisinin noktalamıştı. Biten aşkın ardından Erçel Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka başladı.

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Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı kısa sürdü! Ayrılık sonrası fena yakalandı

Ünlü çiftin aşkları da resmen belgelenmiş, yurt dışında ilk kez el ele görüntülenmişti.

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Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı kısa sürdü! Ayrılık sonrası fena yakalandı

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

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Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı kısa sürdü! Ayrılık sonrası fena yakalandı

İkilinin ayrıldığı iddia edildi. Sebep ise ihanet...

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Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı kısa sürdü! Ayrılık sonrası fena yakalandı

Kaan Yıldırım'ın önceki gün yaptığı paylaşımlar, dedikoduları iyice alevlendirdi.