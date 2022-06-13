Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı kısa sürdü! Ayrılık sonrası fena yakalandı

Hande Erçel Kerem Bürsin'le ayrılığının hemen ardından Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmış, ikili ilk kez Londra'da el ele görüntülenmişti. Tatil dönüşü aşklarını ilan eden Erçel ve Yıldırım'ın aşkı kısa sürdü. Kaan Yıldırım, bu sefer de Bodrum'daki bir mekanda başka bir isimle samimi halde görüntülendi. İşte detaylar...