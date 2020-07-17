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Haberler Galeri Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığına damga vuran yorum! Merve Boluğur'un neşesinin sebebi...

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığına damga vuran yorum! Merve Boluğur'un neşesinin sebebi...

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hande Erçel'in üç hafta önce Murat Dalkılıç ile ayrıldığı ortaya çıktı. Hande Erçel'in sosya medya hesabından eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını silmesi de dikkatlerden kaçmdı. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberlerinin ardından gözler Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'a çevrildi. Şu sıralar tatilde olan ve neşeli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un bir arkadaşının yorumuna verdiği yanıt olay oldu.

Giriş Tarihi: 17.07.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 17:53
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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığına damga vuran yorum! Merve Boluğur'un neşesinin sebebi...

Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin ile yeni bir diziye başlayan Hande Erçel'in üç hafta önce Murat Dalkılıç ile ayrıldığı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığına damga vuran yorum! Merve Boluğur'un neşesinin sebebi...

Hande Erçel'in sosya medya hesabından eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını silmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığına damga vuran yorum! Merve Boluğur'un neşesinin sebebi...

Çift, 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel'in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığına damga vuran yorum! Merve Boluğur'un neşesinin sebebi...

İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.

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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığına damga vuran yorum! Merve Boluğur'un neşesinin sebebi...

HANDE FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Ayrılık sonrası ikilinin sosyal medyasına bakan takipçileri Hande Erçel'in ilişkilerine dair fotoğrafları kaldırdığı görülürken Dalkılıç'ın henüz bu tarz bir harekette bulunmadığını gördü.