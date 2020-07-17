Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığına damga vuran yorum! Merve Boluğur'un neşesinin sebebi...

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hande Erçel'in üç hafta önce Murat Dalkılıç ile ayrıldığı ortaya çıktı. Hande Erçel'in sosya medya hesabından eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını silmesi de dikkatlerden kaçmdı. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberlerinin ardından gözler Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'a çevrildi. Şu sıralar tatilde olan ve neşeli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un bir arkadaşının yorumuna verdiği yanıt olay oldu.