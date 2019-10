Hande Erçel fotoğraflarıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü!

Her yaptığı ile olay olan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Hande Erçel, yine bomba gibi bir gelişme ile gündeme geldi. Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmesiyle adını tüm dünyaya duyurdu. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları. Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir.