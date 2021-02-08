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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel ev halini paylaştı! Kendisine hayran bıraktı! Hande Erçel ev halini paylaştı! Kendisine hayran bıraktı!
Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel, sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay olmaya devam ediyor. Rol aldığı dizilerle kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de magazin gündemine oturdu. Her fotoğrafıyla gündem olan Erçel, son olarak Instagram hesabından ev halini paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı ve evi takipçilerini hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 17:05
Son dönemin en popüler oyuncularından olan Hande Erçel hem güzelliği, hem oyunculuğu, hem de özel hayatıyla en çok konuşulan isimlerden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de gündemden düşmeyen oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da olay olmayı başardı.
Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Erçel, ev paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Güzel oyuncu çekildiği yeni ayna pozunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
Doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yıkıp geçen güzel oyuncu, yeni evinin ferahlığıyla da takipçilerini büyüledi.
İşte Hande Erçel'in o fotoğrafı…