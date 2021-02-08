Hande Erçel ev halini paylaştı! Kendisine hayran bıraktı!

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel, sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay olmaya devam ediyor. Rol aldığı dizilerle kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de magazin gündemine oturdu. Her fotoğrafıyla gündem olan Erçel, son olarak Instagram hesabından ev halini paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı ve evi takipçilerini hayran bıraktı.