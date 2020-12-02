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Hande Erçel çılgına döndü! Şoförüne verdiği tepki şok etti

Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Etiler'deki bir hastanede görüntülendi. Doğum yapan bir arkadaşını ziyarete gelen güzel oyuncu, çıkışta gazetecileri görünce şoke oldu. Hiçbir soruyu cevaplamadan aracına binen Erçel, şoförüne verdiği tepki ile şoke etti.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 11:03
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Hande Erçel çılgına döndü! Şoförüne verdiği tepki şok etti

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel, Etiler'de bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı.

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Hande Erçel çılgına döndü! Şoförüne verdiği tepki şok etti

Hastaneye doğum yapan bir arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilen oyuncu, çıkışta gazetecileri karşısında görünce şok oldu.

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Hande Erçel çılgına döndü! Şoförüne verdiği tepki şok etti

SORULARA YANIT VERMEDİ

Koşarak aracına binen 27 yaşındaki Erçel, soruları yanıtsız bıraktı.

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Hande Erçel çılgına döndü! Şoförüne verdiği tepki şok etti

ŞOFÖRÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

Habercilerin, "Geçmiş olsun, kendiniz için mi hastanedeydiniz?" sorusuna, "Ziyaret" demekle yetinen Hande Erçel, camı kapattıktan sonra şoförüne kızdı.

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Hande Erçel çılgına döndü! Şoförüne verdiği tepki şok etti

Güzel oyuncu, "Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?" diyerek, şoförüne tepki gösterdi.