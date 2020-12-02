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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel çılgına döndü! Şoförüne verdiği tepki şok etti Hande Erçel çılgına döndü! Şoförüne verdiği tepki şok etti
Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Etiler'deki bir hastanede görüntülendi. Doğum yapan bir arkadaşını ziyarete gelen güzel oyuncu, çıkışta gazetecileri görünce şoke oldu. Hiçbir soruyu cevaplamadan aracına binen Erçel, şoförüne verdiği tepki ile şoke etti.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 11:03
Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel, Etiler'de bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hastaneye doğum yapan bir arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilen oyuncu, çıkışta gazetecileri karşısında görünce şok oldu.
SORULARA YANIT VERMEDİ
Koşarak aracına binen 27 yaşındaki Erçel, soruları yanıtsız bıraktı.
ŞOFÖRÜNE TEPKİ GÖSTERDİ
Habercilerin, "Geçmiş olsun, kendiniz için mi hastanedeydiniz?" sorusuna, "Ziyaret" demekle yetinen Hande Erçel, camı kapattıktan sonra şoförüne kızdı.
Güzel oyuncu, "Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?" diyerek, şoförüne tepki gösterdi.