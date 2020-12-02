Hande Erçel çılgına döndü! Şoförüne verdiği tepki şok etti

Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Etiler'deki bir hastanede görüntülendi. Doğum yapan bir arkadaşını ziyarete gelen güzel oyuncu, çıkışta gazetecileri görünce şoke oldu. Hiçbir soruyu cevaplamadan aracına binen Erçel, şoförüne verdiği tepki ile şoke etti.