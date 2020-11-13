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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Handan Selçuk 'duası kabul oldu' diyerek açıkladı: İşte Timur Selçuk'un vasiyeti Handan Selçuk 'duası kabul oldu' diyerek açıkladı: İşte Timur Selçuk'un vasiyeti Usta müzisyen Timur Selçuk, evinde hayata gözlerini yumdu. Yaşadığı büyük üzüntüyü anlatan eşi Handan Selçuk, "Evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi. Allah duasını kabul etti. Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna alışamıyorum" dedi. Handan Hanım, sözlerine şöyle devam etti: "Eşim, öldükten sonra anma gecesi düzenlemeyin diye vasiyette bulundu. Biz de bu isteğine ailesi olarak saygı duyuyoruz." Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 09:19
Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden biriydi Timur Selçuk. Geçen hafta aramızdan ayrıldı ama onun besteleri nesilden nesle dinlenecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Zaten sanatçıları ölümsüz kılan bu değil midir? Ölümden sonra yüzyıl geçse bile eserleriyle yaşar sanatçılar. Timur Selçuk iyi bir müzisyen olmanın yanı sıra gerçek bir vatanseverdi.
Onun gibi özel bir isimle röportaj yapma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Röportaj sırasında verdiği samimi cevaplar hâlâ hafızamda. İnsani ve ahlaki değerlerin hayatın her alanında çok önemli olduğunu sık sık vurgulamıştı röportajda.
Sevgili eşi Handan Hanım'ı hem baş sağlığı dilemek, hem de nasıl olduğunu sormak için aradım. "Timur, sanatçı duyarlılığı çok yüksek olan bir insandı" diyen eşi, derin bir hüzün içinde olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Timur, evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi, Allah onun bu duasını kabul etti.
Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna hiçbir zaman alışamayacağım. Ben onun öldüğünü hâlâ kabul edemiyorum. O ölmedi, hep biz ailesi ve sevenleriyle yaşayacak.