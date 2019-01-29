Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Halka dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel hayranları tarafından yalnız bırakılmıyor. Annesini kaybetmesinin ardından bunalımlı bir dönem geçiren Hande Erçel büyük destek aldı. Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hayranlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.