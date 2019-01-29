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Haberler Magazin Galerileri Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Halka dizisiyle yeniden ekranlara dönen Hande Erçel gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel, Halka dizisiyle gündeme oturdu. Salı akşamlarının sevilen dizileri arasına giren Halka ile sevenlerinin karşısına yeniden çıkan Halka dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel hakkındaki gerçek ortaya çıktı. 24 yaşındak oyuncunun nereli olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:22
Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Halka dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel hayranları tarafından yalnız bırakılmıyor. Annesini kaybetmesinin ardından bunalımlı bir dönem geçiren Hande Erçel büyük destek aldı. Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hayranlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Oktay Kaynarca - Malatya Hekimhan

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Aytaç Şaşmaz - İstanbul

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Tamer Karadağlı - Kars

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Çağan Atakan Arslan - Sivas

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Müge Anlı - İstanbul

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Asena Atalay - İzmir

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Serhat Kılıç - Ankara

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Zerrin Tekindor - Balıkesir

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Demet Özdemir - Kocaeli

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Engin Akyürek - Ankara

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Kaan Urgancıoğlu - İzmir

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Münir Özkul - İstanbul

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Özgür Çevik - Ankara

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Burcu Esmersoy - İstanbul

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Gökçe Akyıldız - Ayancık

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Derya Artemel - İzmir

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Çağla Irmak - Ankara

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

İrem Helvacıoğlu, Almanya'da dünyaya gelmiştir aslen Ankaralıdır.

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Ulaş Tuna Astepe - İzmit

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Sinan Tuzcu - Gaziantep

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Bensu Soral - Bursa

Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek

Meriç Aral - İstanbul