29 Kasım 2024, Cuma
Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel hakkında şaşırtan gerçek
Halka dizisiyle yeniden ekranlara dönen Hande Erçel gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel, Halka dizisiyle gündeme oturdu. Salı akşamlarının sevilen dizileri arasına giren Halka ile sevenlerinin karşısına yeniden çıkan Halka dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel hakkındaki gerçek ortaya çıktı. 24 yaşındak oyuncunun nereli olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 29.01.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:22