20 Aralık 2021, Pazartesi
Hakan Ural’dan linç çetesine cevap verdi: Yapılan icraatları söylemeyeyim mi? Beni susturamazlar!
Sosyal medyada sık sık eleştirilerin yeni hedefi olan Hakan Ural, Sabah'a özel açıklamalar yaptı. Ural, koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde hakkında çıkan 'öldü' haberlerinin avukatı tarafından incelendiğini, hakkını hukuki olarak aradığını söyledi. Sosyal medyada sık sık eleştirilere maruz kalan ünlü isim, "Sosyal medya milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Batı, ülkemizi ayrıştırmak için sosyal medyayı kullanıyor, ben bu konuyu uzun uzun açıklamış acil müdahale edilsin demiştim. Nitekim, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu konuda önemli adımlar atıldı" dedi. İşte Hakan Ural'ın Tuba Kalçık'a yaptığı o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 10:00
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