Hakan Ural’dan linç çetesine cevap verdi: Yapılan icraatları söylemeyeyim mi? Beni susturamazlar!

İLKOKUL MEZUNUYUM AMA KENDİMİ GELİŞTİRDİM

- Koronavirüse yakalandınız. Bize bu süreçten biraz bahseder misiniz?

Telefonuma mesajlar yağdı. Canımla cebelleşirken öldü haberleri yapıldı. Allah'tan eşim telefonumu aldı da bu haberleri görmedim. Görseydim durumum çok daha kötüleşirdi. Yalnız şunu da söyleyeyim, çok sevildiğimi gördüm. Her kesimden insanın dualarını aldım. Bu kadar sevilmek her insana nasip olmaz. Şükürler olsun ben bunu yaşarken gördüm. Ben aşılı olduğum halde çok zor günler geçirdim. Allah'tan aşılıydım yoksa hayatta olmayabilirdim. Allah benim durumumu düşmanıma bile vermesin. Doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza minnettarım. Pandemi sürecinde programımda da birçok defa konuya dair yetkilileri yayına bağladık. Ben her defasında sağlık çalışanlarına minnettarlığımı belirten biriyim. Bana şimdi bu yapılan neye benziyor biliyor musunuz? Vatansever birine hayır sen vatan hainisin demeye. Bu iftiralar bana tutmaz. Sosyal medyada olumsuza prim veriyoruz, bunu yapmamak gerekiyor. Benim tek suçum doğruları söylemek. Programda Ortadoğu'dan Avrupa Birliği'ne birçok konuda kanaatim var ve konuşuyorum. Eğer ağzımdan bir tek yanlış bilgi çıksa linç yerim. Ben okuyup, araştırıp konuşuyorum. Bakın, ben ilkokul mezunuyum ama kendimi geliştirdim. Ama bana bakarak insanlara şu özgüven gelsin, ben okuyamama rağmen ülkemizdeki birçok bilim insanının eserlerini okuyarak, onların programlarını izleyerek bilgileniyorum. Çaba sarf etmek, emek vermek gerekiyor. Öyle süslenip püslenip hiçbir şey okumadan etmeden ekrana çıkarak olmaz. İnsanlar beni ailesinin bir üyesi olarak görüyor, onları asla mahcup etmem, güvenlerini boşa çıkarmam.