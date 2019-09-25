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Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural şaşırttı!

Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızları Melisa Ural son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasına bomba gibi düştü. Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural güzelliği herkesi kendisine hayran bıraktı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarıyla dikkat çeken Melisa Ural'ın eski halinden eser kalmadı. Artık fit bir vücuda kavuşan Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural son haliyle herkesi şaşırttı. Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 14:24
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Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural şaşırttı!

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. Sonra da 19 yaşında evlendi. Sibel Can ile medyatik bir evlilik yaşadı, genç yaşta baba oldu.

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Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural şaşırttı!

İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

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Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural şaşırttı!

Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. 2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı. 2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

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Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural şaşırttı!

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı. Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. 2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırmıştır.

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Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural şaşırttı!

Sibel Can ile olan evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu vardır.