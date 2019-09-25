Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa Ural şaşırttı!

Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızları Melisa Ural son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasına bomba gibi düştü. Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural güzelliği herkesi kendisine hayran bıraktı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarıyla dikkat çeken Melisa Ural'ın eski halinden eser kalmadı. Artık fit bir vücuda kavuşan Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural son haliyle herkesi şaşırttı. Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır.