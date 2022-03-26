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Hadise’ye büyük şok! Saplantılı kişi peşini bırakmadı! "Ya hapse gireceğim ya da..."

Uzun süredir peşinde olan saplantılı kişi nedeniyle zor günler geçiren Hadise, yeni bir şok daha yaşadı. "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiyi savcılığa şikayet etmesinin ardından 49 yaşındaki Ümit S.'ye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Adli para cezası alan tacizci yine durmadı. Hadise, aynı hayranının tacizlerini sürdürdüğünü, "Sevgili çiçeğim bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek" şeklinde mektup yazdığını belirterek yeniden şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 09:55
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Hadise’ye büyük şok! Saplantılı kişi peşini bırakmadı! Ya hapse gireceğim ya da...

Hadise, geçtiğimiz yıllarda kendine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Hadise’ye büyük şok! Saplantılı kişi peşini bırakmadı! Ya hapse gireceğim ya da...

Ümit S., huzur ve sükunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmış, aldığı ceza daha sonra idari para cezasına çevrilmişti.

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Hadise’ye büyük şok! Saplantılı kişi peşini bırakmadı! Ya hapse gireceğim ya da...

"BU MEKTUP YA HAPSE YA SENİNLE EVLİLİĞE GÖTÜRECEK"

Hadise, aynı hayranının tacizlerini sürdürdüğünü, "Sevgili çiçeğim bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek" şeklinde mektup yazdığını belirterek yeniden şikayetçi oldu.

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Hadise’ye büyük şok! Saplantılı kişi peşini bırakmadı! Ya hapse gireceğim ya da...

YİNE DAVA AÇILDI

Ümit S. hakkında, 'tehdit, cinsel taciz ve huzur bozma' suçlarından dava açıldı.

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Hadise’ye büyük şok! Saplantılı kişi peşini bırakmadı! Ya hapse gireceğim ya da...

Öte yandan müzikteki başarısını özel hayatına da taşıyan sevilen şarkıcı Hadise, Dinçerler Ailesi'nin kalbini de kısa sürede fethetti.