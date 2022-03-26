Hadise’ye büyük şok! Saplantılı kişi peşini bırakmadı! "Ya hapse gireceğim ya da..."

Uzun süredir peşinde olan saplantılı kişi nedeniyle zor günler geçiren Hadise, yeni bir şok daha yaşadı. "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiyi savcılığa şikayet etmesinin ardından 49 yaşındaki Ümit S.'ye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Adli para cezası alan tacizci yine durmadı. Hadise, aynı hayranının tacizlerini sürdürdüğünü, "Sevgili çiçeğim bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek" şeklinde mektup yazdığını belirterek yeniden şikayetçi oldu.