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Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı olay oldu!

O Ses Türkiye'nin başladığı ilk günden itibaren jüri koltuğunda oturan Hadise, yarışmadan ayrıldığı haberiyle gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 'O Ses Türkiye jürisi değişecek' açıklamasından sonra; Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'la birlikte jüri koltuğunda oturan Hadise'den gelen paylaşım dikkat çekti. Ünlü popçunun paylaşımı yarışmadan ayrıldığı şeklinde yorumlandı.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 13:55
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Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı olay oldu!

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan bir programa katıldı ve yapımcılığını üstlendiği 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürisinde değişiklik olacağının açıkladı.

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Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı olay oldu!

Ünlü yapımcı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" ifadelerini kullandı.

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Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı olay oldu!

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında gelen flaş açıklama sonrası önce Murat Boz, ardından Hadise'den şaşırtan paylaşımlar geldi.

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Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı olay oldu!

Yakışıklı popçu, yarışmada çekilen bir fotoğrafı ile adeta ayrılık mesajı verdi.

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Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı olay oldu!

Güzel şarkıcı ise Instagram hesabının hikaye bölümünden, 'O Ses Türkiye' stüdyosunda çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve "Murat Boz style" notunu yazdı.