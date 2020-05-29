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Hadise'nin 'O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı olay oldu!
O Ses Türkiye'nin başladığı ilk günden itibaren jüri koltuğunda oturan Hadise, yarışmadan ayrıldığı haberiyle gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 'O Ses Türkiye jürisi değişecek' açıklamasından sonra; Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'la birlikte jüri koltuğunda oturan Hadise'den gelen paylaşım dikkat çekti. Ünlü popçunun paylaşımı yarışmadan ayrıldığı şeklinde yorumlandı.
Giriş Tarihi: 29.05.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 13:55
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