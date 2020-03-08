Hadise'nin koronavirüs korkusu! Belçika'da ailesini...

AVRUPA DA ALARMDA

Çin'de ortaya çıkan ve 64 ülkede tespit edilen koronavirüs hızla yayılıp can almaya devam ederken tüm ülkelerde seyahatlere sınırlama ve engel geldi. Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı Avrupa da alarma geçmiş durumda.