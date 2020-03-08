Hadise'nin koronavirüs korkusu! Belçika'da ailesini... Çin'de ortaya çıkan 3 bin 500'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'nin komşu ülkelerine de sıçradı. Virüs ciddi boyutlara ulaşırken ünlü şarkıcı Hadise ise hızla yayınlan virüs korkusu nedeniyle Belçika'da yaşayan ailesini ziyaret etme planını erteledi. Giriş Tarihi: 08.03.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 14:35
Ünlü şarkıcı Hadise tüm dünyada binlerce can alan koronavirüs korkusu yüzünden Belçika'da yaşayan ailesini ziyaret etme planlarını da erteledi.
Son dönemde Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen başarılı şarkıcı Hadise,yurt dışında yaşayan ailesini ziyaret etmek istedi.
Ancak günümüzün kabusu olan
koronavirüs, ünlü şarkıcının planına engel oldu. AVRUPA DA ALARMDA
Çin'de ortaya çıkan ve 64 ülkede tespit edilen
koronavirüs hızla yayılıp can almaya devam ederken tüm ülkelerde seyahatlere sınırlama ve engel geldi. Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı Avrupa da alarma geçmiş durumda. ZİYARET PLANLARINI ERTELEDİ
Virüsün henüz görülmediği Türkiye'den Avrupa'ya kontrollü seyahatin olduğu şu günlerde ünlü şarkıcı
Hadise, hastalık korkusu yüzünden Belçika'da yaşayan ailesini ziyaret etme planlarını da erteledi.
Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen ve diyetisyeninin tavsiyesiyle özel bir kür uygulamaya başlayan Hadise, spora da ağırlık verdi.