Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Yüzü de ismi de değişmiş

Hadise ile evliliğiyle magazin gündemine oturan Mehmet Dinçerler'in fotoğrafı herkesi şoke etti. Hadise'nin hayranları tarafından yakın takibe alınan iş insanının lise yıllığı ortaya çıktı. Yüzü tamamen değişen Dinçerler'in isminin de değiştiği görüldü. Yıllar içindeki inanılmaz değişimi pes dedirtti! İşte Mehmet Dinçerler'in eski hali ve ismi...

Giriş Tarihi: 24.08.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 15:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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