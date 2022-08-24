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Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Yüzü de ismi de değişmiş

Hadise ile evliliğiyle magazin gündemine oturan Mehmet Dinçerler'in fotoğrafı herkesi şoke etti. Hadise'nin hayranları tarafından yakın takibe alınan iş insanının lise yıllığı ortaya çıktı. Yüzü tamamen değişen Dinçerler'in isminin de değiştiği görüldü. Yıllar içindeki inanılmaz değişimi pes dedirtti! İşte Mehmet Dinçerler'in eski hali ve ismi...

Giriş Tarihi: 24.08.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 15:09
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Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Yüzü de ismi de değişmiş

Ünlü şarkıcı Hadise ile birlikteliğini evlilikle taçlandıran Mehmet Dinçerler'in lise mezuniyetine ait yıllığı ortaya çıktı.

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Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Yüzü de ismi de değişmiş

HEM YÜZÜ HEM İSMİ DEĞİŞMİŞ

Yıllıkta arkadaşlarının hakkında yazdığı düşünceler yer alıyor.

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Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Yüzü de ismi de değişmiş

O yıllar ismi Muhammed Dinçerler olan yıllıkta sınıf arkadaşlarının, ünlü iş adamı hakkında "Kalbin çok iyi, kalbinin güzelliği yüzüne yansımış" ifadelerini kullandığı görüldü.

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Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Yüzü de ismi de değişmiş

Öte yandan gençliğinde yüzündeki değişim görenleri şaşkına çevirirken, Dinçerler'in kendini neredeyse baştan yarattığı da gözlemlendi.

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Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’in ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Yüzü de ismi de değişmiş

Mehmet Dinçerler'e sınıf arkadaşlarının "Muhammed" şeklinde seslendiği görülürken, yıllıkta "Muhammed Dinçerler" olarak yer aldığı gözlemlendi.