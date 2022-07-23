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Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den babasına şok suçlama! Mahkemelik oldular

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler babasıyla mahkemelik oldu. Hakkında çıkan 'Şirketinde çalışan işçileri mağdur etti' haberleri sonrası harekete geçen Dinçerler, televizyona çıkarak mağdur olduklarını iddia eden kişilerin kendi şirketlerinde çalışmadığını, amcası ve babasının şirketinde çalıştıklarını iddia etti. Söz konusu haberlerin kaldırılmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 23.07.2022 10:35
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Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’den babasına şok suçlama! Mahkemelik oldular

Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, hakkında şirketinde çalışan işçilerinin mağdur edildiği yönünde çıkan haberlerle ilgili harekete geçti.

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Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’den babasına şok suçlama! Mahkemelik oldular

Bir televizyon kanalında 10 Haziran 2022 günü Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'e ait şirketlerde işçilerin alacağını tahsil edemediği, bu nedenle mağdur edildiği üzerine yayın yapıldı.

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Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’den babasına şok suçlama! Mahkemelik oldular

Yayında Dinçerler'in daha önce de dolandırıcılıkla suçlandığı bu kez kurtulamayacağı anlatıldı.

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Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’den babasına şok suçlama! Mahkemelik oldular

BABAMIN VE AMCAMIN İŞÇİLERİ

Yayınlanan haberlerden rahatsızlık duyan Mehmet Dinçerler, söz konusu iddiaların gerçeklik payının bulunmadığı söyledi.

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Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’den babasına şok suçlama! Mahkemelik oldular

Canlı yayına bağlanan işçilerin kendi şirketinde değil babası ve amcasının ortak olduğu ünlü baklavacılar zincirinde çalıştıklarını belirtti.