Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'den babasına şok suçlama! Mahkemelik oldular

Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler babasıyla mahkemelik oldu. Hakkında çıkan 'Şirketinde çalışan işçileri mağdur etti' haberleri sonrası harekete geçen Dinçerler, televizyona çıkarak mağdur olduklarını iddia eden kişilerin kendi şirketlerinde çalışmadığını, amcası ve babasının şirketinde çalıştıklarını iddia etti. Söz konusu haberlerin kaldırılmasını talep etti.