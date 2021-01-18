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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Hadise’den Kaan Yıldırım açıklaması! Müjdeyi verdi
Aşklarıyla 2020'ye damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Evlenmeleri beklenen çiftin ayrılık kararı herkesi şaşırtırken kısa bir süre sonra barıştıkları iddiası gündeme gelmişti. Çiftten güzel haber geldi. Hadise, yaptığı açıklama ile Kaan Yıldırım ile barıştığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 17:20
Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım, 2020'nin son günlerinde ayrılık kararı almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evlenmeleri beklenen çiftin ayrılık kararı şok etkisi yaratırken müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı barıştıklarını duyurdu.
İlişkilerinde zorlu süreci atlatan Hadise ve Kaan Yıldırım tekrar bir araya geldi. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkı 2020'nin en çok konuşulan magazin olaylarından oldu. Bir dargın bir barışık çift 2020'nin son günlerinde yollarını ayırdı.
Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." paylaşımını yaptı. İkilinin sürpriz ayrılığı sonrası sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
MÜJDEYİ HADİSE VERDİ
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığı kısa sürdü. Güzel haberi veren Hadise, Kaan Yıldırım'la barıştığını duyurdu.