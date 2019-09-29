Hadise yeni pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte olay kare!

Hadise verdiği pozlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemde şarkıları ve danslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, yine ortalığı ayağa kaldırdı. Ünlüler artık nasıl poz vereceğini şaşırdı. Kimisi gece kıyafetiyle lavabonun üzerine çıktı. Geçtiğimiz günlerde küvette poz veren Hadise, bu kez selfie ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Hadise'nin sosyal medyayı sallayan o pozu.