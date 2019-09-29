29 Eylül 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Hadise yeni pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte olay kare!

Hadise verdiği pozlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemde şarkıları ve danslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, yine ortalığı ayağa kaldırdı. Ünlüler artık nasıl poz vereceğini şaşırdı. Kimisi gece kıyafetiyle lavabonun üzerine çıktı. Geçtiğimiz günlerde küvette poz veren Hadise, bu kez selfie ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Hadise'nin sosyal medyayı sallayan o pozu.

Giriş Tarihi: 29.09.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 10:56
  • 1
  • 126
Hadise yeni pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte olay kare!

Hadise verdiği pozlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemde şarkıları ve danslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, yine ortalığı ayağa kaldırdı. Ünlüler artık nasıl poz vereceğini şaşırdı. Kimisi gece kıyafetiyle lavabonun üzerine çıktı. Geçtiğimiz günlerde küvette poz veren Hadise, bu kez selfie ile dikkatleri üzerine çekti.

  • 2
  • 126
Hadise yeni pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte olay kare!

İşte Hadise'nin hiç bir not düşmeden yaptığı paylaşımı.

  • 3
  • 126
Hadise yeni pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte olay kare!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise, Intagram'daki küvet akımına da uydu. Leopar desenli kıyafeti ile küvete giren Hadise'nin fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte küvette poz akımına katılan ünlüler...

  • 4
  • 126
Hadise yeni pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte olay kare!

CANSU TAŞKIN

Cansu Taşkın, "kamera arkası" ve "çekim devam ediyor" notunu düşerek bu fotoğrafı paylaşmıştı.

  • 5
  • 126
Hadise yeni pozuyla sosyal medyayı salladı! İşte olay kare!

EDA TAŞPINAR

Eda Taşpınar, tatil için gittiği İtalya'da kaldığı otelin banyosunda poz vermişti.