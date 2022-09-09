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Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında bomba iddia! Kriz büyüdü
Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne alan Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlamasından sonra evliliğinde kriz iddialarıyla gündeme geldi. Hadise Mehmet Dinçerler'in yeni iş yerinin açılışında yer almazken evlilik yüzüklerini çıkarmış olmaları iddiaları alevlendirdi. İkilinin bebek krizi nedeniyle ayrılığın eşiğine geldiği iddia edilirken Hadise hakkında yeni iddia gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 09.09.2022 12:11Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 12:11