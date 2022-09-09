Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında bomba iddia! Kriz büyüdü

MEHMET DİNÇERLER'İN ANNESİ GELİNİNİ İSTEMİYOR MU?

Bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in annesi Nezihe Hanım ile Hadise'nin yıldızının bir türlü barışmadığı ve ilişkide annenin sorunlar çıkardığı yönündeydi.