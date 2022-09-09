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Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında bomba iddia! Kriz büyüdü

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne alan Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlamasından sonra evliliğinde kriz iddialarıyla gündeme geldi. Hadise Mehmet Dinçerler'in yeni iş yerinin açılışında yer almazken evlilik yüzüklerini çıkarmış olmaları iddiaları alevlendirdi. İkilinin bebek krizi nedeniyle ayrılığın eşiğine geldiği iddia edilirken Hadise hakkında yeni iddia gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 12:11
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Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında bomba iddia! Kriz büyüdü

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacakları iddiası günlerdir gündemde. Yeni evli çiftin arasında kriz yaşandığı konuşurken taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında bomba iddia! Kriz büyüdü

Konserinde 'Küçük bir yol' şarkısını söylerken ağlamasından sonra hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile ilişkisinde mutsuz olduğu söyleniyor.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında bomba iddia! Kriz büyüdü

Hadise'nin eşinin yaş gününe dair bir paylaşım yapmamasının ardından tarafların evlilik yüzüklerini çıkarması, 'boşanma' iddialarını güçlendirdi. İstanbul'da yeni mekânının açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında bu heyecanlı gününde yine Hadise'nin olmaması şaşkınlık yarattı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında bomba iddia! Kriz büyüdü

EVİ TERK ETTİ

36 yaşındaki Hadise, iddiaya göre eşiyle yaşadığı Riva'daki villalarından eşyalarını toplayıp bekarken yaşadığı evde kalmaya karar verdi.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında bomba iddia! Kriz büyüdü

MEHMET DİNÇERLER'İN ANNESİ GELİNİNİ İSTEMİYOR MU?

Bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in annesi Nezihe Hanım ile Hadise'nin yıldızının bir türlü barışmadığı ve ilişkide annenin sorunlar çıkardığı yönündeydi.