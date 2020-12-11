Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu…

Hadise, paylaşımına şu notu düştü:

"Aşk, herkesin yaşaması korkmaması gereken tek duydu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor… Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarılar dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun"