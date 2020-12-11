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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu… Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti! Ayrılığı böyle duyurdu…
Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen Hadise ve Kaan Yıldırım'dan kötü haber geldi. Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran çift yollarını ayırmaya karar verdi. Ayrılık kararını Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte Hadise-Kaan Yıldırım ayrılığının detayları...
Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 09:58
Bir süredir ayrıldıkları haberleriyle gündeme gelen Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve sevgilisinin yanından ayrılıp evine geçen Hadise, kendisini karantinaya almıştı. Bu yaz evlenecekleri konuşulan çiftin evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürülmüştü.
Hadise ile ayrıldığı yönünde haberler çıkan oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ateş başında çekilen romantik bir pozunu paylaşarak iddialara son noktayı koyarken Hadise'den de Benek'li paylaşım gelmişti.
Hadise bu kez Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisinin bittiğini duyurdu.
Hadise, paylaşımına şu notu düştü:
"Aşk, herkesin yaşaması korkmaması gereken tek duydu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor… Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarılar dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun"