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Hadise suskunluğunu bozdu! Sahnede gözyaşlarına boğulmuştu! İddialara son nokta! Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?
Evliliğiyle ve aşk hayatıyla alakalı birçok iddianın merkezinde olan Hadise geçen gün sosyal medya hesabı üzerinden hamilelik iddialarını yalanlamıştı. 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulan Hadise şarkı ile ilgili konuştu. Hadise Kadıköy sahnesinde meseleye nokta koydu. Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?