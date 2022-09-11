11 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hadise suskunluğunu bozdu! Sahnede gözyaşlarına boğulmuştu! İddialara son nokta! Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?

Hadise suskunluğunu bozdu! Sahnede gözyaşlarına boğulmuştu! İddialara son nokta! Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?

Evliliğiyle ve aşk hayatıyla alakalı birçok iddianın merkezinde olan Hadise geçen gün sosyal medya hesabı üzerinden hamilelik iddialarını yalanlamıştı. 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına boğulan Hadise şarkı ile ilgili konuştu. Hadise Kadıköy sahnesinde meseleye nokta koydu. Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?

Giriş Tarihi: 11.09.2022 15:48
  • 1
  • 13
Hadise suskunluğunu bozdu! Sahnede gözyaşlarına boğulmuştu! İddialara son nokta! Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?

İzmir'de aldığı sahne esnasında 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarına engel olamayan Hadise, günlerdir boşanma ve hamilelik iddialarıyla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Hadise suskunluğunu bozdu! Sahnede gözyaşlarına boğulmuştu! İddialara son nokta! Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?

HADİSE'NİN EVLİLİĞİ BİTİYOR MU?

Mehmet Dinçerler ile evliliğinde kriz olduğu haberleriyle çok konuşulan ünlü popçu, sahnede 'Küçük Bir Yol'un hikayesini anlattı.

  • 3
  • 13
Hadise suskunluğunu bozdu! Sahnede gözyaşlarına boğulmuştu! İddialara son nokta! Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?

"KÜÇÜK BİR AMELİYAT GEÇİRMİŞTİM"

SnobMagazin'in haberine göre; 36 yaşındaki şarkıcı, daha önce gözyaşlarına boğulduğu 'Küçük Bir Yol' parçası hakkında şu sözleri söyledi:

  • 4
  • 13
Hadise suskunluğunu bozdu! Sahnede gözyaşlarına boğulmuştu! İddialara son nokta! Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?

Sahnedeydim. Küçük bir ameliyat geçirmiştim. Gününü de hatırlıyorum. Şarkı geldi, kulaklığı taktım ve şarkıyı dinledim.

  • 5
  • 13
Hadise suskunluğunu bozdu! Sahnede gözyaşlarına boğulmuştu! İddialara son nokta! Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?

"BENİ HÂLÂ MAHVEDİYOR"

Ve ağladım, anında ağladım. Bu şarkı o kadar çok insanın kalbine dokunacak ki! Ve beni hâlâ mahvediyor bu şarkı!