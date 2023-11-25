Hadise peşini bırakmıyor! Seren Serengil hakkında hapis istemi

"KARAKTERSİZ KELİMESİ HAKARET DEĞİL"

Duruşmada savunma yapan sanık Serengil, "Ben yıllardır sabah programı yapıyorum. Topluma mal olmuş kişilerle ilgili haberler yorumlanmaktadır. Yaptığımız programda müşteki Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi ile arasında bir ilişki olması haberini yorumladık. Program sırasında müştekiyi kast ederek, 'Eğer böyle bir karaktersizlik yaptıysa çıksın özür dilesin' dedim. Karaktersiz kelimesi, TDK sözlüğüne bile bakıldığında hakaret içeren bir kelime değildir, 'karakteri zayıf' anlamına gelmektedir. Kaldı ki suç olan bir şey yapsam RTÜK kanalımıza müdahale ederdi, böyle bir şey de olmadı" şeklinde konuştu.