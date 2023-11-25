25 Kasım 2023, Cumartesi
Hadise peşini bırakmıyor! Seren Serengil hakkında hapis istemi
Şarkıcı Hadise, meslektaşı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunan Seren Serengil'e dava açmıştı. Hakim karşısına çıkan Serengil hakkında mütalaa açıklandı. Savcılık, Serengil'in zincirleme şekilde 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 2 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Giriş Tarihi: 25.11.2023 11:20
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