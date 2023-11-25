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Hadise peşini bırakmıyor! Seren Serengil hakkında hapis istemi

Şarkıcı Hadise, meslektaşı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunan Seren Serengil'e dava açmıştı. Hakim karşısına çıkan Serengil hakkında mütalaa açıklandı. Savcılık, Serengil'in zincirleme şekilde 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 2 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 25.11.2023 11:20
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Hadise peşini bırakmıyor! Seren Serengil hapis istemi

Şarkıcı Hadise'nin, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine 'karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini' şeklinde rencide edici sözler sarf ettiği iddiasıyla sunucu Seren Serengil'e açtığı davanın görülmesine devam edildi.

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Hadise peşini bırakmıyor! Seren Serengil hapis istemi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Hadise Açıkgöz'ü avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu temsil ederken, tutuksuz sanık Seren Serengil ile avukatı mahkemede hazır bulundu.

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Hadise peşini bırakmıyor! Seren Serengil hapis istemi

"KARAKTERSİZ KELİMESİ HAKARET DEĞİL"

Duruşmada savunma yapan sanık Serengil, "Ben yıllardır sabah programı yapıyorum. Topluma mal olmuş kişilerle ilgili haberler yorumlanmaktadır. Yaptığımız programda müşteki Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi ile arasında bir ilişki olması haberini yorumladık. Program sırasında müştekiyi kast ederek, 'Eğer böyle bir karaktersizlik yaptıysa çıksın özür dilesin' dedim. Karaktersiz kelimesi, TDK sözlüğüne bile bakıldığında hakaret içeren bir kelime değildir, 'karakteri zayıf' anlamına gelmektedir. Kaldı ki suç olan bir şey yapsam RTÜK kanalımıza müdahale ederdi, böyle bir şey de olmadı" şeklinde konuştu.

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Hadise peşini bırakmıyor! Seren Serengil hapis istemi

Hadise'nin avukatı Müezzinoğlu, "Sanığın savunmaları doğru değildir. Sanık ve aynı programda görev yaptığı arkadaşları sistematik bir şekilde güncel olmayan bir habere dayanarak müvekkilime sürekli hakarette bulunmaktadır. Eğer sanık ceza almazsa sürekli bir şekilde müvekkile aynı saldırıları yapmaya devam edecektir. Cezalandırılmasını talep ederim" ifadelerini kullandı.

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Hadise peşini bırakmıyor! Seren Serengil hapis istemi

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Seren Serengil'in yorumcu olduğu televizyon programında müşteki Hadise hakkında 'karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini' şeklinde rencide edici sözler sarf ettiğini anlattı.