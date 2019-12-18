Hadise paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan Hadise, bir kez daha yaptığı paylaşımla magazin dünyasının gündemine oturdu. Hadise şarkıları ve sahne performansıyla olduğu kadar Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde oldukça kilo veren Hadise son yaptığı paylaşımla kısa sürede 260 binden fazla beğeni aldı.