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Hadise paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan Hadise, bir kez daha yaptığı paylaşımla magazin dünyasının gündemine oturdu. Hadise şarkıları ve sahne performansıyla olduğu kadar Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde oldukça kilo veren Hadise son yaptığı paylaşımla kısa sürede 260 binden fazla beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:01
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Hadise paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise, önceki gün de kuliste çektiği selfie'yi paylaştı.

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Hadise paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada olay oldu

Giydiği elbiseyle iddiasını konuşturan popçunun bu karesi kısa sürede 260 binden fazla beğeni aldı. Son dönemde kilo veren şarkıcıya övgüler yağdı.

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Hadise paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada olay oldu

İşte Hadise'nin olay olan o paylaşımı…

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Hadise paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada olay oldu

Sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Hadise'nin yaşı merak konusu oldu. İşte Hadise ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Hadise paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada olay oldu

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.