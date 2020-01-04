Hadise meydan okudu! Hadise fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü popçu Hadise, yılbaşı için çekilen özel O Ses Türkiye programındaki şampiyonluğu sonrası adeta meydan okudu. Sosyal medya hesabından fotoğraflarla bir paylaşımda bulunan Hadise, "Şimdi siz düşünün" ifadelerine yer verdi. İnternet dünyasını aktif kullanan Hadise, fotoğrafları sosyal medya ve magazin dünyasını peşine takmayı başardı. İşte Hadise'nin meydan okuduğu o fotoğrafları ve paylaşımı.