04 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Hadise meydan okudu! Hadise fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü popçu Hadise, yılbaşı için çekilen özel O Ses Türkiye programındaki şampiyonluğu sonrası adeta meydan okudu. Sosyal medya hesabından fotoğraflarla bir paylaşımda bulunan Hadise, "Şimdi siz düşünün" ifadelerine yer verdi. İnternet dünyasını aktif kullanan Hadise, fotoğrafları sosyal medya ve magazin dünyasını peşine takmayı başardı. İşte Hadise'nin meydan okuduğu o fotoğrafları ve paylaşımı.

Giriş Tarihi: 04.01.2020 03:14 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 03:17
  • 1
  • 70
Hadise meydan okudu! Hadise fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki şampiyonluğu kutlarken, meydan okumayı da ihmal etmedi. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarıyla gündem olmayı südüren Hadise, bu kez verdiği mesajla da dikkatleri çekti.

  • 2
  • 70
Hadise meydan okudu! Hadise fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise, "2020 Şampiyonlukla geldi! Şimdi siz düşünün!" ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 70
Hadise meydan okudu! Hadise fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

O Ses Türkiye'de rakiplerine açıkça meydan okuyan Hadise, fotoğraflarıyla da adından söz ettirdi.

  • 4
  • 70
Hadise meydan okudu! Hadise fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Hadise'nin 2020'nin gelmesiyle kaç yaşına girdiği merak konudu oldu.

  • 5
  • 70
Hadise meydan okudu! Hadise fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Peki Hadise kaç yaşında? İşte Hadise ve ünlülerin yaşları.