Hadise karantina sürecinde 1 milyon TL zarar etti!

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan ve vaktinin çoğunu sevgilisi Kaan Yıldırın ile geçiren Hadise bu süreçte maddi olarak büyük zarar etti. Salgın nedeniyle 20'ye yakın konserini ertelemek zorunda kalan Hadise, 1,5 aylık süreçte 20'ye yakın konserini erteleyen Hadise'nin maddi kaybı, şimdilik 1 milyon TL'nin üzerinde.