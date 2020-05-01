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Hadise karantina sürecinde 1 milyon TL zarar etti!

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan ve vaktinin çoğunu sevgilisi Kaan Yıldırın ile geçiren Hadise bu süreçte maddi olarak büyük zarar etti. Salgın nedeniyle 20'ye yakın konserini ertelemek zorunda kalan Hadise, 1,5 aylık süreçte 20'ye yakın konserini erteleyen Hadise'nin maddi kaybı, şimdilik 1 milyon TL'nin üzerinde.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 14:31
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Hadise karantina sürecinde 1 milyon TL zarar etti!

Hadise, corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecinde boş durmadı. 34 yaşındaki pop yıldızı, bir aydır her gün online 3 ders yapıyor.

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Hadise karantina sürecinde 1 milyon TL zarar etti!

1- Sabah pilates ve yogada.

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Hadise karantina sürecinde 1 milyon TL zarar etti!

2- Öğle dans dersi veriyor.

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Hadise karantina sürecinde 1 milyon TL zarar etti!

3- Akşama doğru şan ve repertuar çalışıyor. Bu tempo sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evine gittiğinde de aksamıyor.

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Hadise karantina sürecinde 1 milyon TL zarar etti!

Hadise, karantina sonrası sahnelere iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.