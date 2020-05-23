Hadise ile Kaan Yıldırım’dan evliliğe bir adım daha! Görücüye çıktı

Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, ilişkilerini farklı bir boyuta taşıdı. Karantina sürecini birlikte geçiren çift evlilik yolunda bir adım daha attı. Hadise, Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile tanıştı. İddialara göre, çiftin salgın süreci sonrası aşklarını bir ileri boyuta taşıyacağı belirtildi.