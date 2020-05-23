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Haberler Galeri Hadise ile Kaan Yıldırım’dan evliliğe bir adım daha! Görücüye çıktı

Hadise ile Kaan Yıldırım’dan evliliğe bir adım daha! Görücüye çıktı

Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, ilişkilerini farklı bir boyuta taşıdı. Karantina sürecini birlikte geçiren çift evlilik yolunda bir adım daha attı. Hadise, Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile tanıştı. İddialara göre, çiftin salgın süreci sonrası aşklarını bir ileri boyuta taşıyacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 10:16
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Hadise ile Kaan Yıldırım’dan evliliğe bir adım daha! Görücüye çıktı

Popçu Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, adım adım evliliğe doğru gidiyor. Yaklaşık 3 aydır birlikte olan güzel popçu ile yakışıklı oyuncu, karantina sürecinde de ayrılmadı.

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Hadise ile Kaan Yıldırım’dan evliliğe bir adım daha! Görücüye çıktı

Bazen Hadise'nin bazen ise Kaan Yıldırım'ın evinde kalan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini biraz da olsun resmileştirdi.

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Hadise ile Kaan Yıldırım’dan evliliğe bir adım daha! Görücüye çıktı

Hadise, Yıldırım'ın ablasıyla tanıştı.

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Hadise ile Kaan Yıldırım’dan evliliğe bir adım daha! Görücüye çıktı

Nilüfer Yıldırım ve bebeğiyle bir araya gelen güzel popçu, görümcesinden geçer notu aldı.

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Hadise ile Kaan Yıldırım’dan evliliğe bir adım daha! Görücüye çıktı

Nilüfer Yıldırım ile bir araya gelen Hadise, aşkının yeğenini de sevmelere doyamadı.