Hadise "geliyorum yanına" pozuyla dikkat çekti

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan ünlülerden Hadise, bir kez daha yaptığı paylaşımla magazin dünyasının merkezine oturdu. Hadise şarkıları ve danslarıyla olduğu kadar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündemde kalmayı başarıyor. İşte Hadise'nin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı "geliyorum yanına" pozu.