Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk fotoğrafını yayınladı. Ünlü popçunun fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hadise çocukluk fotoğrafıyla ilgi görürken, yeni pozlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. İki fotoğraf Hadise'nin yıllar içindeki değişimini gözler önüne sererken, sevenleri eski halini de çok beğendi. İşte Hadise ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.