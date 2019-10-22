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Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk fotoğrafını yayınladı. Ünlü popçunun fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hadise çocukluk fotoğrafıyla ilgi görürken, yeni pozlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. İki fotoğraf Hadise'nin yıllar içindeki değişimini gözler önüne sererken, sevenleri eski halini de çok beğendi. İşte Hadise ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 09:24
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Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı

Yıllar önceki fotoğraflarıyla dikkat çeken ünlüler arasına Hadise de girdi. Hadise çocukluk döneminde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Dikkat çeken fotoğraf, Hadise'yi bir kez daha gündeme taşıdı.

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Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı

Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukluk fotoğrafını yayınladı. Ünlü popçunun fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hadise çocukluk fotoğrafıyla ilgi görürken, yeni pozlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

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Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı

İki fotoğraf Hadise'nin yıllar içindeki değişimini gözler önüne sererken, sevenleri eski halini de çok beğendi.

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Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı

İşte Hadise ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

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Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı

Hadise