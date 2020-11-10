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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’dan evliliğe ilk adım!
Sosyetenin gözde çiftlerinden biri olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, evliliğe ilk adımını attı. Sabancı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kayı'ya evlenme teklifi etti. Kayı ise aldığı teklif karşısında gözyaşlarına boğularak 'Evet' dedi...
Giriş Tarihi: 10.11.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 15:50
Hacı Sabancı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Nazlı Kayı ile evlenme kararı aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabancı ailesinin ikinci kuşak üyesi Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya evlilik teklif etti.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nazlı Kayı, 'Evet' diyerek Sabancı ile evliliğe ilk adımı attı.
ANNE TORUN İSTİYOR
Hacı Sabancı'yı harekete geçiren isim ise annesi Arzu Sabancı. Anne Sabancı'nın, müstakbel gelinini çok sevdiği ve artık torun istediği söyleniyor.