Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’dan evliliğe ilk adım!

Sosyetenin gözde çiftlerinden biri olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, evliliğe ilk adımını attı. Sabancı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kayı'ya evlenme teklifi etti. Kayı ise aldığı teklif karşısında gözyaşlarına boğularak 'Evet' dedi...