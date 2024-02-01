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Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i artık bambaşka bir iş yapıyor! Talip Güran bakın hangi mesleği seçti

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmi, oyuncularıyla hepimizin hafızalarında yer edindi. Filmin dikkat çeken karakterlerinden biri de kıvırcık saçları ile tanınan Ömer karakterini canlandıran oyuncu ise Talip Güran'dı. Oyunculuğu bırakan Güran'ın hayatını araştıranlar ise bir hayli şaşırıyor. Usta isim şimdilerde bambaşka bir işle uğraşıyor. İşte Talip Güran'ın yeni işi ve son hali...

Giriş Tarihi: 01.02.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 15:44
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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i artık bambaşka bir iş yapıyor! Talip Güran bakın hangi mesleği seçti

Türkiye'nin en sevilen film serilerinden biri olan Hababam Sınıfı'nın beşinci halkası, "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor," izleyicilere birbirinden komik anlar yaşatmıştı. Filmin unutulmaz karakterlerinden biri olan Kıvırcık Ömer'i canlandıran Talip Güran, o dönemdeki oyunculuk performansı ve kıvırcık saçlarıyla hafızalarda yer etmişti. İşte usta sanatçının son hali...

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i artık bambaşka bir iş yapıyor! Talip Güran bakın hangi mesleği seçti

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur. Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i artık bambaşka bir iş yapıyor! Talip Güran bakın hangi mesleği seçti

Filmin romantik yakışıklısı kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran'ın son halini görenler ise bir hayli şaşırıyor.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i artık bambaşka bir iş yapıyor! Talip Güran bakın hangi mesleği seçti

TAHTA SANDALYE SATIYOR

Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran tahta sandalye üretimi yapıyor.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i artık bambaşka bir iş yapıyor! Talip Güran bakın hangi mesleği seçti

Rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile geçimini sağlayan Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini son hali ile tanımak neredeyse imkansız. İşte başta Talip Gürkan olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi...