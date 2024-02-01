Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i artık bambaşka bir iş yapıyor! Talip Güran bakın hangi mesleği seçti

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmi, oyuncularıyla hepimizin hafızalarında yer edindi. Filmin dikkat çeken karakterlerinden biri de kıvırcık saçları ile tanınan Ömer karakterini canlandıran oyuncu ise Talip Güran'dı. Oyunculuğu bırakan Güran'ın hayatını araştıranlar ise bir hayli şaşırıyor. Usta isim şimdilerde bambaşka bir işle uğraşıyor. İşte Talip Güran'ın yeni işi ve son hali...