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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Gurur Aydoğan’dan Hilal Altınbilek açıklaması! Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı ile… Gurur Aydoğan’dan Hilal Altınbilek açıklaması! Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı ile…
Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Aydoğan, Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı haberlerine cevap verdi.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 09:56
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Gurur Aydoğan, önceki gün kameralara yakalandı. Bebek sahilinde yalnız başına görüntülenen Gurur Aydoğan, "Arkadaşlarımla buluşmaya geldim" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR "NE SEVGİLİSİ!"
Ekranlara yakın zamanda döneceğinin de sinyalini veren Aydoğan, Hilal Altınbilek ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayarak, "Ne sevgilisi arkadaşlar Hilal benim arkadaşım olur" dedi.
AYNI BİNAYA GİRİŞ YAPMIŞLARDI
Geçtiğimiz temmuz ayında aşk yaşadıkları konuşulan, daha sonra ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, geçtiğimiz günlerde de eğlence çıkışı aynı binaya giriş yapmıştı.
Levent'te bir binanın önünde duran iki oyuncu, araçlardan indi. Binaya ilk Gurur Aydoğan girerken, patlayan flaşlar karşısında şok yaşamıştı.