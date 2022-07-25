25 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gupse Özay ilk kez paylaştı! Karnı burnunda pozlarına yorum yağdı

Gupse Özay ilk kez paylaştı! Karnı burnunda pozlarına yorum yağdı

Deliha filminin setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. İlişkilerini kameralardan uzak yaşayan ikiliden kısa süre önce bebek müjdesi geldi. Kız bebek bekleyen ve şimdilerde 8 aylık hamile olan Özay'dan karnı burnunda ilk paylaşım geldi. Arkadaşlarıyla çıktığı tatilden karelerini paylaşan Özay'ın pozlarına yorum ve beğeni yağdı. İşte 8 aylık hamile olan Gupse Özay'ın son hali...

Giriş Tarihi: 25.07.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 14:16
  • 1
  • 74
Gupse Özay ilk kez paylaştı! Karnı burnunda pozlarına yorum yağdı

2014 senesinde 'Deliha' filminin çekimleri sırasında aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, uzun yıllar süren birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşımıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 74
Gupse Özay ilk kez paylaştı! Karnı burnunda pozlarına yorum yağdı

Çeşme'de sade bir törenle dünyaevine giren ikili hamilelik iddialarına, "Bu tarz haberleri bekliyorduk. Çocuk istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir müjdeyi keyifle paylaşırız. Ancak şu an öyle bir durum yok" şeklinde cevap vermişti.

  • 3
  • 74
Gupse Özay ilk kez paylaştı! Karnı burnunda pozlarına yorum yağdı

Sinema filmleriyle gişede büyük başarı yakalayan ve uzun süredir ortalarda gözükmeyen Gupse Özay, geçtiğimiz mayıs ayında gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun Instagram'da yaptığı "Teyze oluyorum. Az önce Gupse ile konuştum. Altı aylık hamile ve çok iyiler" şeklindeki paylaşımı kendi hesabından yayınlayarak, hayranlarına bebek haberini duyurmuştu.

  • 4
  • 74
Gupse Özay ilk kez paylaştı! Karnı burnunda pozlarına yorum yağdı

BEBEĞİNİN CİNSİYETNİ BÖYLE AÇIKLADI

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini de açıklamıştı. Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

  • 5
  • 74
Gupse Özay ilk kez paylaştı! Karnı burnunda pozlarına yorum yağdı

Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok.