Gupse Özay ilk kez paylaştı! Karnı burnunda pozlarına yorum yağdı

Çeşme'de sade bir törenle dünyaevine giren ikili hamilelik iddialarına, "Bu tarz haberleri bekliyorduk. Çocuk istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir müjdeyi keyifle paylaşırız. Ancak şu an öyle bir durum yok" şeklinde cevap vermişti.