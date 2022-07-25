25 Temmuz 2022, Pazartesi
Gupse Özay ilk kez paylaştı! Karnı burnunda pozlarına yorum yağdı
Deliha filminin setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. İlişkilerini kameralardan uzak yaşayan ikiliden kısa süre önce bebek müjdesi geldi. Kız bebek bekleyen ve şimdilerde 8 aylık hamile olan Özay'dan karnı burnunda ilk paylaşım geldi. Arkadaşlarıyla çıktığı tatilden karelerini paylaşan Özay'ın pozlarına yorum ve beğeni yağdı. İşte 8 aylık hamile olan Gupse Özay'ın son hali...
Giriş Tarihi: 25.07.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 14:16
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