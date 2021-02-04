Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç’tan bebek açıklaması

Uzun süredir birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay, geçtiğimiz yaz aylarında nikah masasına oturmuştu. Çiftin hayranları evlendikleri günden beri bebek haberini dört gözle bekliyordu. Önceki akşam Etiler'de bulunan ofisinden çıkarken görüntülenen Arduç'tan bebek açıklaması geldi.