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Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç’tan bebek açıklaması

Uzun süredir birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay, geçtiğimiz yaz aylarında nikah masasına oturmuştu. Çiftin hayranları evlendikleri günden beri bebek haberini dört gözle bekliyordu. Önceki akşam Etiler'de bulunan ofisinden çıkarken görüntülenen Arduç'tan bebek açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 04.02.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 09:05
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Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç’tan bebek açıklaması

Uzun yıllardır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç geçtiğimiz yıl sürpriz bir nikahla evlendi. Çift hayranları nikahın ardından bebek haberini dört gözle beklemeye başladı.

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Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç’tan bebek açıklaması

Barış Arduç, hayranlarının en çok merak ettiklerinden olan "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

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Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç’tan bebek açıklaması

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, önceki akşam Etiler'de ofis çıkışı görüntülendi.

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Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç’tan bebek açıklaması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni projeleriyle ilgili "Çekimlere henüz başlamadık, başlasak zaten haberiniz olur" dedi.

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Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç’tan bebek açıklaması

Barış Arduç, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna ise gülerek "Biraz daha zaman var" dedi.