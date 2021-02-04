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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç’tan bebek açıklaması Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç’tan bebek açıklaması
Uzun süredir birlikte olan Barış Arduç ve Gupse Özay, geçtiğimiz yaz aylarında nikah masasına oturmuştu. Çiftin hayranları evlendikleri günden beri bebek haberini dört gözle bekliyordu. Önceki akşam Etiler'de bulunan ofisinden çıkarken görüntülenen Arduç'tan bebek açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 04.02.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 09:05
Uzun yıllardır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç geçtiğimiz yıl sürpriz bir nikahla evlendi. Çift hayranları nikahın ardından bebek haberini dört gözle beklemeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Barış Arduç, hayranlarının en çok merak ettiklerinden olan "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, önceki akşam Etiler'de ofis çıkışı görüntülendi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni projeleriyle ilgili "Çekimlere henüz başlamadık, başlasak zaten haberiniz olur" dedi.
Barış Arduç, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna ise gülerek "Biraz daha zaman var" dedi.