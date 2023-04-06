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Haberler Galeri Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?

Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?

Gülben Ergen hastaneye kaldırıldığı haberinin öğrenilmesinin ardından ünlü ismin sevenleri son gelişmeleri araştırmaya başladı. Sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumunu açıklayan bir paylaşımda bulunan Gülben Ergen konuya ilişkin, "İyileşme yolunda hızla ilerleyen bir annenin hastane odasından bildiriyorum." dedi. Peki Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 21:02 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 21:02
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Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?

Gülben Ergen sağlık durumu nasıl sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Haftalardır hasta olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı 25 Nisan itibarıyla işinin başına döneceğini açıkladı. Ergen'in sağlık durumunu öğrenen sevenleri detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?

Büyük hayran kitlesine sahip şarkıcı Gülben Ergen sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ergen'i eski eşi Mustafa Erdoğan ve oğulları Atlas, Ares ve Güney'in yalnız bırakmadığı görüldü.

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Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?

"İYİLEŞME YOLUNDA HIZLA İLERLEYEN BİR ANNE"

Gülben Ergen, "İyileşme yolunda hızla ilerleyen bir annenin hastane odasından bildiriyorum.

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Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?

Haftalardır acıyı en derinden hissedip, yaşayıp, görüp, içselleştiren, onu kabullenen ve onunla mücadele eden ruhun elbette sonunda bedenimi devirmeyi başardı…