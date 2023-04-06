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Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç çocuğu var?
Gülben Ergen hastaneye kaldırıldığı haberinin öğrenilmesinin ardından ünlü ismin sevenleri son gelişmeleri araştırmaya başladı. Sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumunu açıklayan bir paylaşımda bulunan Gülben Ergen konuya ilişkin, "İyileşme yolunda hızla ilerleyen bir annenin hastane odasından bildiriyorum." dedi. Peki Gülben Ergen hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?