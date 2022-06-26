Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir estetik harikası çıktı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

atv'nin yeni dizisi Gül Masalı'nda canlandırdığı Gonca karakteriyle ekranlara geri dönen Gülper Özdemir tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler ise şoke oldu. İşte Gülper Özdemir'in yıllar içindeki inanılmaz değişimi...