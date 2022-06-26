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Haberler Galeri Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir estetik harikası çıktı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Gül Masalı'nın Gonca'sı Gülper Özdemir estetik harikası çıktı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

atv'nin yeni dizisi Gül Masalı'nda canlandırdığı Gonca karakteriyle ekranlara geri dönen Gülper Özdemir tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler ise şoke oldu. İşte Gülper Özdemir'in yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 26.06.2022 17:04 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 17:05
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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’i estetik harikası çıktı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Gül Masalı dizisiyle yeniden ekranlara dönen Gülper Özdemir ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuktaki başarısıyla da kariyerinde hızla yükselen Özdemir, güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’i estetik harikası çıktı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler ise şoke oldu.

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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’i estetik harikası çıktı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

İşte Gülper Özdemir başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’i estetik harikası çıktı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Leyla Tanlar

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Gül Masalı’nın Gonca’sı Gülper Özdemir’i estetik harikası çıktı! Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti

Leyla Tanlar