09 Eylül 2022, Cuma
Gül Masalı’nda son kozlar oynanıyor! Toprak ve Gonca’nın kararı deprem etkisi yaratacak
Başrollerinde Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı "Gül Masalı" dizisi, 12. bölümüyle atv'de ekrana gelecek. Gül Masalı'nın yeni bölümünde Toprak ve Gonca'nın evlilik kararı deprem etkisi yaratacak.
Giriş Tarihi: 09.09.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 16:27
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