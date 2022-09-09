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Gül Masalı’nda son kozlar oynanıyor! Toprak ve Gonca’nın kararı deprem etkisi yaratacak

Başrollerinde Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı "Gül Masalı" dizisi, 12. bölümüyle atv'de ekrana gelecek. Gül Masalı'nın yeni bölümünde Toprak ve Gonca'nın evlilik kararı deprem etkisi yaratacak.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 16:27
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Gül Masalı’nda son kozlar oynanıyor! Toprak ve Gonca’nın kararı deprem etkisi yaratacak

12.Bölüm:

Toprak ve Gonca'nın evlilik kararı Atabey Konağı'nda deprem etkisi yaratır. Canan'ın öfkesi giderek büyürken tüm hıncını Halil'den çıkarmaya ve olanlardan ötürü onu suçlamaya başlar.

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Gül Masalı’nda son kozlar oynanıyor! Toprak ve Gonca’nın kararı deprem etkisi yaratacak

Kızının verdiği tepkiler Rıfat'ın endişesini artıracak boyutlara ulaşır.

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Gül Masalı’nda son kozlar oynanıyor! Toprak ve Gonca’nın kararı deprem etkisi yaratacak

Toprak ve Gonca içinse henüz en zor olan aşamaya geçilmemiştir. Gonca bu kararı babasına nasıl anlatacağını kara kara düşünmektedir. Nitekim korktuğu başına gelir. Haberi alan Tahir'in tepkisi Atabeylerinkinden katbekat büyük olur.

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Gül Masalı’nda son kozlar oynanıyor! Toprak ve Gonca’nın kararı deprem etkisi yaratacak

Artık bu evliliğe engel olmaktan başka hiçbir şey yoktur Tahir'in aklında. Son kozlarını kullanmaya başlayan Ece de sinsi planlar peşindedir ve bunlara Arda'yı da dahil eder.

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Gül Masalı’nda son kozlar oynanıyor! Toprak ve Gonca’nın kararı deprem etkisi yaratacak

Bu arada Fuat da boş durmuyor ve Rıfat'ı her geçen gün daha da köşeye kıstırıyordur.