Gül Masalı’nda son kozlar oynanıyor! Toprak ve Gonca’nın kararı deprem etkisi yaratacak

Toprak ve Gonca içinse henüz en zor olan aşamaya geçilmemiştir. Gonca bu kararı babasına nasıl anlatacağını kara kara düşünmektedir. Nitekim korktuğu başına gelir. Haberi alan Tahir'in tepkisi Atabeylerinkinden katbekat büyük olur.