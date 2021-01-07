"Gözler ona hapsolacak" Hercai dizisine dikkat çeken isim! Rolüyle büyüleyecek...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'ye dikkat çeken biri isim dahil olacak. Pazar akşamları sevenlerinin karşısına çıkan Hercai'nin kadrosuna Sera Kutlubey'in katılacağı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon "Zalim İstanbul" dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun rolü ise şimdiden merak edilen konular arasında yer alıyor. Sera Kuylubey'in dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı.