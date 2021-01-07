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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri "Gözler ona hapsolacak" Hercai dizisine dikkat çeken isim! Rolüyle büyüleyecek... "Gözler ona hapsolacak" Hercai dizisine dikkat çeken isim! Rolüyle büyüleyecek...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'ye dikkat çeken biri isim dahil olacak. Pazar akşamları sevenlerinin karşısına çıkan Hercai'nin kadrosuna Sera Kutlubey'in katılacağı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon "Zalim İstanbul" dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun rolü ise şimdiden merak edilen konular arasında yer alıyor. Sera Kuylubey'in dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmadı.
Giriş Tarihi: 07.01.2021 17:27
Hercai dizisine dikkat çeken isim! Rolüyle büyüleyecek. ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai, Pazar akşamları nefes kesen bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizide flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında yeni isimlerin kadroya dahil olduğu dizide Sera Kutlubey'in de diziye katılacağı iddia edildi. Hercai dizisine dahil olacağı konuşulan güzel oyuncu geçtiğimiz sezon Zalim İstanbul ile adını duyurmuştu. Henüz hangi role hayat vereceği belli olmayan oyuncu hakkında detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR "GÖZLER ONA HAPSOLACAK"
Ekranların sevilen dizisi Hercai, final yapan Zalim İstanbul dizisinden bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Sera Kutlubey'in diziye katılacağı öğrenilirken, Babam ve Ailesi, Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol alan 24 yaşındaki oyuncu Sera Kutlubey'in Hercai dizisinde hangi karaktere hayat vereceği henüz bilinmiyor.
SERA KUTLUBEY KİMDİR?
Sera Kutlubey, 19 Nisan 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır ve Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır.
Sera Kutlubey ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşamış ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.
Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Cemre karakterine hayat veren Sera Kutlubey, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.