Gözde Kansu ile el ele yakalanmıştı! Emre Altuğ’dan aşk itirafı

'AŞK' AÇIKLAMASI!

Uzun zamandır bir ilişkisi olmadığı hatırlatılan iki çocuk babası Emre Altuğ, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna, "Doğru zamanda görürsünüz. Ben hazırım ama henüz böyle bir durum yok" yanıtını verdi.