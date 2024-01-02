02 Ocak 2024, Salı
Gözde Kansu ile el ele yakalanmıştı! Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Emre Altuğ geçtiğimiz aylarda Gözde Kansu ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmiş, ikili yakın arkadaş olduklarını söyleyerek haberleri yalanlamıştı. Geçtiğimiz ay katıldıkları ödül töreninde el ele objektiflere yansıyan oyunculardan Emre Altuğ, çok konuşulan görüntü hakkında, 'bir anlık bir şey' açıklamasını yapmıştı. Yaşanan olayın ardından Kıbrıs'ta sahne alan Altuğ'dan aşk itirafı geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:29
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12