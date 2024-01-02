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Haberler Galeri Gözde Kansu ile el ele yakalanmıştı! Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Gözde Kansu ile el ele yakalanmıştı! Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ geçtiğimiz aylarda Gözde Kansu ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmiş, ikili yakın arkadaş olduklarını söyleyerek haberleri yalanlamıştı. Geçtiğimiz ay katıldıkları ödül töreninde el ele objektiflere yansıyan oyunculardan Emre Altuğ, çok konuşulan görüntü hakkında, 'bir anlık bir şey' açıklamasını yapmıştı. Yaşanan olayın ardından Kıbrıs'ta sahne alan Altuğ'dan aşk itirafı geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:29
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Gözde Kansu ile el ele yakalanmıştı! Emre Altuğ’dan aşk itirafı

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin dışında özel hayatıyla de magazin gündeminden düşmeyen Emre Altuğ, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde müzikseverlerle buluştu.

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Gözde Kansu ile el ele yakalanmıştı! Emre Altuğ’dan aşk itirafı

"2023'TE ÜZÜCÜ ÇOK OLAY YAŞADIK"

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen 54 yaşındaki sanatçı, "2023'te üzücü çok olay yaşadık. 2024'te bunların azalarak yok olmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

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Gözde Kansu ile el ele yakalanmıştı! Emre Altuğ’dan aşk itirafı

"BU CEKETLE NASIL HOPLAYIP ZIPLAYACAĞIM"

Hakan Akkaya imzalı altı kilo ağırlığında ceketiyle dikkat çeken şarkıcı, "Ben normalde sahnede çok hareketliyimdir, bu ceketle nasıl hoplayıp zıplayacağımı bilmiyorum" dedi.

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Gözde Kansu ile el ele yakalanmıştı! Emre Altuğ’dan aşk itirafı

"25. YILA ÖZEL BİR ETKİNLİK YAPACAĞIM"

2024'ün profesyonel şarkıcılık kariyerinin 25'inci yılı olduğunu belirten ünlü isim, "Çok güzel anılarla geçen 25 yıl oldu. 25'inci yıl içinde özel bir etkinlik yapacağım" şeklinde konuştu.

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Gözde Kansu ile el ele yakalanmıştı! Emre Altuğ’dan aşk itirafı

'AŞK' AÇIKLAMASI!

Uzun zamandır bir ilişkisi olmadığı hatırlatılan iki çocuk babası Emre Altuğ, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna, "Doğru zamanda görürsünüz. Ben hazırım ama henüz böyle bir durum yok" yanıtını verdi.