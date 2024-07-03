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Görenler şaşırıyor! Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in bir de kız kardeşine bakın! Fahriye Evcen’in görümcesi…

Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Aile yaşantısıyla parmakla gösterilen çiftin, Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunuyor. Özellikle Özçivit'in kız kardeşinin kim olduğu merak ediliyor. Ağabey kardeşi yan yana görenler şaşıp kalıyor. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli kız kardeşi…

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 10:43
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Görenler şaşırıyor! Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in bir de kız kardeşine bakın! Fahriye Evcen’in görümcesi…

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.

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Görenler şaşırıyor! Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in bir de kız kardeşine bakın! Fahriye Evcen’in görümcesi…

Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenmiş ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Şimdilerde iki evlat sahibi olan Özçivit, bu sefer de kız kardeşiyle gündem oldu.

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Görenler şaşırıyor! Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in bir de kız kardeşine bakın! Fahriye Evcen’in görümcesi…

Yakışıklı oyuncunun kız kardeşi Burçun Özçivit, abisine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Görenler şaşırıyor! Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in bir de kız kardeşine bakın! Fahriye Evcen’in görümcesi…

İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Görenler şaşırıyor! Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in bir de kız kardeşine bakın! Fahriye Evcen’in görümcesi…

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ