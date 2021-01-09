Gönül Dağı’nın Zahide’si Ecem Özkaya'nın eski eşi bakın kim çıktı!

Gönül Dağı dizisi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya, mercek altına alındı. Güzelliğiyle olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın eski eşi herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi...