Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı!

Gönül Dağı büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ederken Ecem Ökaya dizide canlandırdığı Zahide karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın özel hayatı mercek altına alındı. Mustafa Üstündağ ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Özkaya'nın boyu merak konusu oldu. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın boyu...