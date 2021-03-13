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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı! Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı!
Gönül Dağı büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ederken Ecem Ökaya dizide canlandırdığı Zahide karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın özel hayatı mercek altına alındı. Mustafa Üstündağ ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Özkaya'nın boyu merak konusu oldu. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın boyu...
Giriş Tarihi: 13.03.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 16:36
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle adından söz ettiren Ecem Özkaya, Özkaya'nın boyu merak konusu oldu. İşte Ecem Özkaya ve birçok ünlü ismin boyu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büşra Develi - 180 CM
Şükrü Özyıldız – 190 CM
Ekin Mert Daymaz – 192 CM
Furkan Andıç – 190 CM