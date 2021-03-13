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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı!

Gönül Dağı büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ederken Ecem Ökaya dizide canlandırdığı Zahide karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın özel hayatı mercek altına alındı. Mustafa Üstündağ ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Özkaya'nın boyu merak konusu oldu. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın boyu...

Giriş Tarihi: 13.03.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 16:36
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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı!

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle adından söz ettiren Ecem Özkaya, Özkaya'nın boyu merak konusu oldu. İşte Ecem Özkaya ve birçok ünlü ismin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı!

Büşra Develi - 180 CM

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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı!

Şükrü Özyıldız – 190 CM

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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı!

Ekin Mert Daymaz – 192 CM

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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya herkesi şaşırttı!

Furkan Andıç – 190 CM