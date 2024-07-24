Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın annesi bakın kim! Benzerlikleri şaşırttı! Resmen kopyası...

Gönül Dağı'nda Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar'ın annesiyle benzerliği şoke etti. Başrollerinde Berk Atan, Semih Öztürk, Yavuz Sepetçi gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi oyuncularının hayatlarıyla da gündem oluyor. Kariyerine Gönül Dağı ile başlayan oyuncular arasında en dikkat çekeni ise Hazal Çağlar oldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla da ilgi odağı olan Çağlar, ailesiyle pozlar verdi. Özellikle annesinin görenler hayran kaldı. İşte Hazal Çağlar'ın güzeller güzeli annesi...