Gönül Dağı dizisinde her şey ters düz oldu! Peş peşe vedalara o isim de...

Gönül Dağı, yeni bölümleriyle seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, dizinin etrafında dolaşan iddialar izleyicileri merak içinde bırakıyor. Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar, hem heyecan dolu anlara tanıklık ettiriyor hem de beklenmedik bir hüzün atmosferi yaratıyor. Özellikle Yasemin'in Selma'ya kurduğu tuzak ve bu tuzak sonrasında gelişen olaylar izleyicileri şaşkına çevirirken, dizinin atmosferine beklenmedik bir gerilim katıldı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 31.01.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 23:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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