Gökçe Bahadır’dan Kerem Tunçeri açıklaması! Aşk iddialarına cevap verdi

Bir süre önce Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açan Kerem Tunçeri, başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olunca ikilini aşkı kısa sürmüştü. Geçtiğimiz günlerde Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'in yakın arkadaşı Gökçe Bahadır'la yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme gelmişti. Gökçe Bahadır'dan aşk açıklaması geldi.