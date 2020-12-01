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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Gökçe Bahadır’dan Kerem Tunçeri açıklaması! Aşk iddialarına cevap verdi Gökçe Bahadır’dan Kerem Tunçeri açıklaması! Aşk iddialarına cevap verdi
Bir süre önce Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açan Kerem Tunçeri, başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olunca ikilini aşkı kısa sürmüştü. Geçtiğimiz günlerde Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'in yakın arkadaşı Gökçe Bahadır'la yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme gelmişti. Gökçe Bahadır'dan aşk açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 10:08
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri'yle aşk yaşadığı iddiasına menajerlik şirketi aracılığıyla yanıt verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'le kısa süreli flörtünün ardından onun yakın arkadaşı Gökçe Bahadır'la ilişki yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.
Hatta ikilinin bir AVM'de ev eşyası bakarken görüldüğü iddia edilmişti.
Dedikodularla ilgili ilk açıklama, ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın menajerlik şirketinden geldi.
Yapılan açıklamada, "Haber tamamen yalan. Tanışmıyorlar bile" denildi.