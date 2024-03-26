Gerçek Esra Erol'da çıktı! Rasim amca evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi | Olay bambaşka çıktı!

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Programa katılan 69 yaşındaki Rasim Attila Tüzün, evlilik sitesinde tanıştığı Habibe Acer tarafından dolandırıldığını iddia etti. Rasim Bey, 17 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten 15 gün sonra arkadaşlık sitelerine girdiğini söyledi. Ardından sitede Habibe diye bir ile tanıştığını, Habiben'in ise kendini dolandırdığını söyledi. Rasim amca, "Beni tavuk gibi soydu" ifadelerini kullanırken olayın perde arkası bambaşka çıktı. İşte detaylar...