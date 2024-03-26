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Haberler Galeri Gerçek Esra Erol'da çıktı! Rasim amca evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi | Olay bambaşka çıktı!

Gerçek Esra Erol'da çıktı! Rasim amca evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi | Olay bambaşka çıktı!

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Programa katılan 69 yaşındaki Rasim Attila Tüzün, evlilik sitesinde tanıştığı Habibe Acer tarafından dolandırıldığını iddia etti. Rasim Bey, 17 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten 15 gün sonra arkadaşlık sitelerine girdiğini söyledi. Ardından sitede Habibe diye bir ile tanıştığını, Habiben'in ise kendini dolandırdığını söyledi. Rasim amca, "Beni tavuk gibi soydu" ifadelerini kullanırken olayın perde arkası bambaşka çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.03.2024 01:07 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 01:07
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Gerçek Esra Erol’da çıktı! Rasim amca evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi | Olay bambaşka çıktı!

ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Gerçek Esra Erol’da çıktı! Rasim amca evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi | Olay bambaşka çıktı!

Esra Erol'un bu haftaki programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

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Gerçek Esra Erol’da çıktı! Rasim amca evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi | Olay bambaşka çıktı!

69 yaşındaki Rasim Attila Tüzün, evlilik sitesinde tanıştığı Habibe Acer tarafından dolandırıldığını iddia etti. Rasim Bey, 17 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten 15 gün sonra arkadaşlık sitelerine girdiğini söyledi.

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Gerçek Esra Erol’da çıktı! Rasim amca evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi | Olay bambaşka çıktı!

Habibe'nin siteden kendisini bulduğunu, kendisini aradığını ve "Yeşil gözlerine vuruldum, evlenmek istiyorum" dediğini, evlilik şartı olarak da 4 aylık kirasını ödemesini istediğini, daha sonra krediler çekmesini istediğini anlattı.

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Gerçek Esra Erol’da çıktı! Rasim amca evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi | Olay bambaşka çıktı!

Başındaki olayı anlatan Rasim amca "Habibe Acer ile ilk telefon konuşmamızda bana 4 aylık kirasını ve elektrik faturasını ödeyemediğini söyleyerek benden para istedi. Ben emekli adamım, ben bunu ödeyemem dedim. Benimle evlenirseniz ben bunu taksit taksit öderim dedim. Ben kredi çektim ve sonra buluştuk" dedi.